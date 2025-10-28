Las autoridades garantizan que Monterrey será una sede de primer nivel

"Estamos listos para recibirlos y lo decimos en inglés, en español y en todos los idiomas. En diciembre sabremos qué equipos vienen al Grupo F y en ese inter quiero decir que Nuevo León está listo con nuevo aeropuerto, nuevas carreteras y vuelos directos", dijo García.

En una presentación de 20 minutos en Ciudad de México, las autoridades del Comité Organizador del Mundial en Monterrey se extendieron en las bondades del lugar, de su tradición deportiva y de la capacidad de la gente de la ciudad para tratar bien a los visitantes.

"Se la van a pasar con madre (increíble) y después de las 'cheves' (cervezas), el cabrito y de ver que nuestra selección pasar el quinto el sexto partido o más, recordarán que Nuevo León fue la sede más norteña y van a regresar a su casa a decir: "Compadre está con madre", dijo al imitar la manera de hablar en Monterrey.

En la Copa Mundial que se inaugurará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la capital, Monterrey será escenario de tres partidos del Grupo F, los días 14, 20 y 24 de junio, y el 29 del duelo de segunda ronda entre el líder de esa llave contra el segundo del Grupo C.

García dijo que a 226 días del comienzo del Mundial, Monterrey está preparado para ofrecer una gran fiesta deportiva en el estadio BBVA, pero también en el Parque Fundidora, donde se celebrará el 'Fan Fest'.

"Vamos a recibir unos 120.000 aficionados diarios que podrán ver los juegos durante todo el Mundial, será una fiesta única", observó.

Al explicar el concepto "la sede más norteña", con el cual promocionan el Mundial en Monterrey, el gobernador recordó las bondades de la ciudad y destacó la tradición culinaria con la que pretenden sojuzgar a los visitantes.

"Tenemos el cabrito, los chicharrones, los tacos, las costillas, el bistec; cerveza para acompañar y de postre una Gloria de Linares", dijo al referirse al platillo a base de dulce de leche, originario de la zona.

Según Samuel García, los que asistan a ver el Mundial en Monterrey tendrán muchas opciones, de fiesta sin son parranderos, de actividad física en las montañas y otros lugares del Estado, si son deportistas.

La del 2026 será la segunda vez que Monterrey recibirá partidos del Mundial. En 1986 fue sede de la fase de grupos y después del Alemania-Marruecos, en octavos de finales, y del México-Alemania en cuartos, ambos ganados por los alemanes que perdieron la final con la Argentina de Diego Armando Maradona.