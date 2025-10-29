1-3. Marmoush saca de un lío al City

El egipcio acabó con la incertidumbre en la ciudad galesa después de que un golazo de Gonçalo Franco trajera recuerdos a los 'Sky Blues' de la famosa final de la FA Cup que cedieron ante el Swansea de Roberto Martínez en 2013.

El jugador portugués acomodó una pelota a la escuadra en el minuto doce que, sin ninguna duda, será el mejor tanto de la jornada en la competición copera. La alegría le duró a los 'Swans' 27 minutos, hasta que Jeremy Doku, con un disparo desde la frontal que desvió un defensa, restauró la igualdad en el marcador.

Aun así, el Swansea, equipo del Championship, donde están en media tabla, supo aguantar hasta el minuto 78, cuando Rayan Cherki filtró un balón para Marmoush y este, casi sin ángulo, fusilara al arquero de los galeses.

El City, que remató la faena con un tanto de Cherki en el último instante, vuelve tres años después a los cuartos de final de una competición que ha ganado cuatro veces desde la llegada de Pep Guardiola y en la que persiguen igualar los diez títulos que tiene el Liverpool, el que más ha ganado en la historia.

Los 'Sky Blues' suman ocho y podrían recortarle a los 'Reds' que quedaron eliminados este miércoles al perder contra el Crystal Palace en Anfield.