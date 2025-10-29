2-0. Merino se inventa un taconazo exquisito en la clasificación del Arsenal

Los 'Gunners' rotaron mucho para este partido, dando entrada por ejemplo a Max Dowman, que a sus 15 años y 302 días se convirtió en el titular más joven en la historia del Arsenal, y se impusieron a un Brighton que estuvo bien frenado por las intervenciones de Kepa Arrizabalaga.

El número dos del Arsenal tuvo una gran intervención en la primera parte para evitar el gol de Georginio Rutter y achicó muy bien los espacios en un uno para uno contra Charalampos Kostoulas, además de sacar una gran mano en un disparo desde fuera de Maxin de Cuyper.

Las paradas del vasco sostuvieron a un Arsenal muy tímido en ataque hasta que la magia de Merino salió a pasear en el Emirates Stadium. El centrocampista español, cómodo en su rol más ofensivo, se sacó de la chistera un pase de tacón que abrió la defensa del Brighton y permitió que Myles Lewis-Skelly se internara, cediera la pelota a Nwaneri y este, con un disparo raso, abriera la lata.

También cabe destacar el gran partido en defensa de Christian Mosquera, quien pese a haber llegado hace apenas unos meses a este equipo se ve muy tranquilo y con mucha confianza en defensa. Si no dispone de más minutos es porque simple y llanamente este Arsenal tiene la mejor pareja de centrales de Inglaterra: William Saliba y Gabriel Magalhaes.

A trece minutos del final, Bukayo Saka recogió una balón suelto tras sacarle el portero del Brighton un mano a mano al joven de 17 años Andre Harriman-Annous, y sentenció la eliminatoria.

Los londinenses se unen a Brentford, Fulham, Cardiff City, Chelsea y Crystal Palace como equipos clasificados a los cuartos de final que se disputarán a mediados de diciembre.

El Arsenal sólo ha ganado en dos ocasiones la Copa de la Liga, la última de ellas en 1993, mientras que su última final fue hace siete años.