Fútbol Internacional
29 de octubre de 2025 - 19:30

2-1. El Unión Berlín salva los muebles en la prórroga ante el subcampeón

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El Unión Berlín, de primera división, tuvo un partido complicado ante el Arminia Bielefeld, al que ganó por 2-1 en la prórroga gracias al tanto del neerlandés Danilho Doekhi (m.106) en la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB-Pokal).

Por EFE

El conjunto visitante se ganó la pasada temporada el apodo de 'matagigantes', ya que fue subcampeón de la competición (2-4 ante el Stuttgart). Actualmente es noveno en la Bundesliga 2.

El Unión Berlín, décimo en la Bundesliga y aparentemente superior al Arminia, se encontró delante a un equipo batallador y solidario que supo jugar la eliminatoria como un cuadro de primera.

Pese a que se adelantaron los locales en el minuto 11 de la mano del austriaco Leopold Querfeld, el Arminia se volcó en ataque y consiguió el empate (Thaddaus Momuluh) para llevar el choque a la prórroga, en la que Doekhi aprovechó un rechace en el área para poner el 2-1 definitivo.