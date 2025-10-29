2-1. El Unión Berlín salva los muebles en la prórroga ante el subcampeón

El conjunto visitante se ganó la pasada temporada el apodo de 'matagigantes', ya que fue subcampeón de la competición (2-4 ante el Stuttgart). Actualmente es noveno en la Bundesliga 2.

El Unión Berlín, décimo en la Bundesliga y aparentemente superior al Arminia, se encontró delante a un equipo batallador y solidario que supo jugar la eliminatoria como un cuadro de primera.

Pese a que se adelantaron los locales en el minuto 11 de la mano del austriaco Leopold Querfeld, el Arminia se volcó en ataque y consiguió el empate (Thaddaus Momuluh) para llevar el choque a la prórroga, en la que Doekhi aprovechó un rechace en el área para poner el 2-1 definitivo.