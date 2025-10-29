Fútbol Internacional
29 de octubre de 2025 - 19:20

2-2. El Marsella deja escapar una oportunidad de oro

Redacción deportes, 29 oct (EFE).- El Marsella, dirigido por el italiano Roberto de Zerbi, dejó escapar este miércoles una victoria clave para el campeonato liguero tras empatar ante Angers por 2-2, con el gol encajado del defensor de Mali Ousmane Cámara en el minuto 96.

Por EFE

Pese a venir de perder 2-1 ante el Lens, desaprovecharon el tropiezo del Paris Saint-Germain ante el Lorient (1-1) en esta décima jornada para situarse en lo más alto, para respiro de los de Luis Enrique, que siguen líderes con 21 puntos, por los 19 del Marsella que se queda tercero (Mónaco segundo con 20).

Sidiki Cherif adelantó en el minuto 25 al Angers, decimoquinto clasificado en liga, pero el cuadro de De Zerbi mejoró a tiempo para, a través de Robinio Vaz por partida doble, remontar un partido complicado. Sin embargo, a falta escasos segundos para el final, llegó el tanto de Cámara para el empate.