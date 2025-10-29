2-2. El Marsella deja escapar una oportunidad de oro

Pese a venir de perder 2-1 ante el Lens, desaprovecharon el tropiezo del Paris Saint-Germain ante el Lorient (1-1) en esta décima jornada para situarse en lo más alto, para respiro de los de Luis Enrique, que siguen líderes con 21 puntos, por los 19 del Marsella que se queda tercero (Mónaco segundo con 20).

Sidiki Cherif adelantó en el minuto 25 al Angers, decimoquinto clasificado en liga, pero el cuadro de De Zerbi mejoró a tiempo para, a través de Robinio Vaz por partida doble, remontar un partido complicado. Sin embargo, a falta escasos segundos para el final, llegó el tanto de Cámara para el empate.