2-4. El Leverkusen salva la papeleta en la prórroga

El conjunto visitante, que ganó la competición en el 2024 de la mano de Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, jugó contra un equipo con un jugador menos desde el minuto 58 y dejó muchas dudas.

A los órdenes del danés Kasper Hjulmand, asentados en la quinta plaza de la Bundesliga empatados a 17 puntos con el Borussia Dortmund, se encontraron un hueso duro de roer en el camino pese a encontrarse en un gran estado de forma.

El Paderborn, segundo clasificado en la Bundesliga 2, se quedó con un jugador menos tras la roja directa del delantero Felix Götze, pero nunca se rindió ante un Leverkusen fallón y desconcentrado pero que se adelantó con el gol del español Alejandro Grimaldo (m.60).

A falta de escasos minutos para el final de los 90 minutos, Stefano Mariño dio un golpe sobre la mesa y empató el partido para el equipo local, mandando la emoción a la prórroga pese la inferioridad numérica. Sven Michel fue el encargado de 'matar' a los de Hjulmand con el tanto del 2-1 (m.96) ante la perplejidad del 'Die Werkself' (equipo de la fábrica).

Los nervios se instalaron en el terreno de juego, una situación que supo aprovechar el defensor inglés Jarrel Quansah para volver a poner las tablas y cambiar la dinámica del partido a falta de pocos minutos.

Tras un asedio casi absoluto en busca de la victoria, llegaron los goles de Maza y García para aliviar al Leverkusen y evitar la tanda de penaltis en el tiempo añadido.

Un duro escollo para un equipo que jugará este sábado a las 18:30 (CET) fuera de casa contra el líder incontestable de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, que disputará a continuación su partido de Copa de Alemania ante el Colonia.