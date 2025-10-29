3-1. El Como se mete entre los grandes

Superó el español Cesc Fàbregas el complicado reto que supone el ataque de Hellas Verona para dar un golpe sobre la mesa. El Como puede competir por los puestos europeos. Anuló a dos de los delanteros más en forma del fútbol italiano como el brasileño Giovane y el nigeriano Gift Orban, y ganó un duelo en el que el argentino Nico Paz no fue decisivo.

Acostumbrado a ser el protagonista indiscutible del Como, Nico Paz pasó a un segundo plano por primera vez en lo que va de campaña. No asistió ni marcó. Aunque, sin estar tan brillante como en otras ocasiones, rozó un tanto de falta directa.

Fue esta vez el español Álex Valle, en su vuelta a la titularidad, el que sirvió el primer tanto del partido en bandeja. Sacó un centro medido al griego Anastasios Douvikas en el minuto 9 que el ariete hizo bueno con un gran remate de cabeza.

El tanto, eso sí, quedó en nada al poco tiempo, cuando el alemán Suat Serdar aprovechó en el 25 el error de Butez y Caqueret en salida de balón que le permitió entrar hasta la cocina sin oposición.

Tuvo que esperar hasta la segunda mitad el Como para asestar el golpe final a un Verona que todavía no conoce la victoria en Serie A. Apareció primero el austríaco Stefan Posch para marcar de cabeza en el 62. Y cerró la victoria en el momento justo, cuando más apretaba el Verona, el kosovar Mergim Vojvoda, ejecutor de una contra que condujo el español Jesús Rodríguez.

La victoria deja al Como virtualmente cuarto, a la espera de lo que haga el Inter ante la 'Fiore' y el Bolonia ante el Torino. Pero, por lo pronto, dormirá en puestos europeos.