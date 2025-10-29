5-0. Pau Victor impulsa al Braga a semifinales

Porque además de Pau Víctor, el Braga presentó en su once titular a Fran Navarro, que hizo el tercer tanto, a Gonzalo Martínez, que le asistió, y a Víctor Gómez en un duelo que terminó con el equilibrio a los siete minutos.

Fue Pau Víctor el que abrió el marcador cuando, al primer toque dentro del área, envió a la red un pase de Ricardo Horta.

El segundo fue en el 24 tras una buena jugada del exjugador del Barcelona que alcanzó la línea de fondo por la derecha y envió el balón hacia el punto de penalti donde estaba Leonardo Lelo que batió por segunda vez al brasileño Gabriel Batista.

En el tramo final, la dupla española redondeó la victoria del Braga. El gol lo hizo Fran Navarro a pase de Gonzalo Martínez. El cuarto, ya con el objetivo cumplido, lo firmó Diego Rodrigues tras recibir un balón de Fran Navarro. El quinto llegó en el 88 por medio de Gabriel Moscardo, con asistencia otra vez de Pau Victor.

El Braga accede a las semifinales de la Copa de la Liga donde ya está el Sporting que el martes logró su objetivo con una goleada ante el Alverca (5-1).