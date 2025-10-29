Asistentes a la final de la Copa Libertadores en Lima estarán protegidos en caso de muerte

El gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Chávez, explicó en una nota de prensa que este seguro "busca prevenir y sancionar la violencia en espectáculos deportivos, y no cubre daños materiales, solo accidentes personales", pues busca la protección de los espectadores mientras disfrutan del juego.

El SOED se activará para todos los que compren una entrada al partido que definirá al campeón de la Libertadores, desde cinco horas antes del compromiso y se mantendrá hasta dos horas después del encuentro, en un radio de 500 metros alrededor del Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, en el este de Lima.

Este seguro cubre los casos de muerte accidental por el equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, 21.400 soles ó 6.300 dólares, la incapacidad temporal y la invalidez permanente (parcial o total) por el mismo monto.

Asimismo, en el caso de que el asegurado incurra en gastos médicos tendrá una cobertura de hasta 26.750 soles ó 7.800 dólares, o en gastos de sepelio hasta 5.350 soles ó 1.500 dólares.

"Es importante destacar que la cobertura se activa inmediatamente, no requiere el pronunciamiento de ninguna autoridad y atiende a todas las víctimas que pudieran verse afectadas", señaló Chávez.

De acuerdo a Apeseg, los imprevistos más comunes son las caídas en gradas, por escalones húmedos o superficies irregulares, lesiones por aglomeraciones por empujones en la entrada o salida del estadio y accidentes en las tribunas.

Esta semana se conocerán los dos finalistas de la actual edición de la Libertadores, tras los partidos de vuelta de las semifinales que miden al Palmeiras y a Liga Deportiva Universitaria de Quito por un lado, y a Flamengo y Racing, por otro.

La cobertura anunciada en el estadio Monumental se informó en Lima, tras la declaratoria del estado de emergencia en la capital peruana por la ola de criminalidad, y después de los incidentes en el estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mendoza, por hinchas del Colo Colo contra el Godoy Cruz en la fase preliminar de la Libertadores en febrero del año pasado.

También tras los episodios violentos ocurridos en el encuentro de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre hinchas de Independiente de Avellaneda y de la Universidad de Chile.