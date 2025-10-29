DAZN y FIFA reactivarán la plataforma FIFA+ en el año 2026

A ello se sumará "un servicio de noticias de varios canales en distintos idiomas; con boletines informativos cada hora, un análisis semanal y contenido a la carta como documentales, entrevistas y series". FIFA+ estará disponible de forma gratuita para público de todo el mundo, si bien se habilitará también una suscripción para acceder a contenido premium adicional.

"En poco tiempo, la colaboración entre la FIFA y DAZN ha resultado ser todo un éxito, como se pudo comprobar en el Mundial de Clubes FIFA celebrado este año en Estados Unidos, una competición que batió varios récords. Juntos, nos gusta explorar los límites de la innovación y, gracias a esta colaboración con DAZN, la FIFA se complace en ofrecer incluso más contenido futbolístico y una variedad más amplia de experiencias, emoción y entretenimiento a los aficionados de todo el mundo, a través de la nueva plataforma FIFA+", señaló el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

"La nueva plataforma mundial de fútbol marca un hito histórico en nuestra colaboración con la FIFA y es un añadido excepcional a la amplia cartera de contenidos futbolísticos prémium que brinda DAZN. Esta presentación supone un avance revolucionario para DAZN y la FIFA, que combina su alcance, tecnología, contenido y colaboraciones en beneficio de los aficionados y socios de todo el planeta", comentó Shay Segev, director ejecutivo de DAZN Group.