El fútbol femenino de Costa Rica conquista el oro de los Juegos Centroamericanos

Las costarricenses repitieron el logro que el martes alcanzó la selección masculina del país.

Sofía Varela marcó el único gol del partido al cumplirse la media hora de juego en el estadio El Trébol, sede del Municipal, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

"Fuimos trabajando partido a partido con la convicción de que el oro iba a ser nuestro", dijo Varela a EFE tras el partido.

"El Salvador es un equipo que nos sabía leer el juego y nos enredó un poquito", añadió la jugadora de la Liga Deportiva Alajuelense en su país.

El primer puesto del seleccionado que dirige Patricia Aguilar es el cuarto oro en la historia de Costa Rica en el fútbol femenino en Juegos Centroamericanos.

Antes conquistó las ediciones de 2001, 2013 y 2017.

Guatemala goleó por 4-0 a primera hora a Nicaragua y se quedó con la medalla de bronce con goles de Elizabeth Estrada, Andrea Álvarez, Acacia Edwards y Ana Lucía Martínez.

Con la medalla de oro del fútbol femenino, Costa Rica acumula 70 presas doradas y ocupa el segundo puesto del medallero general de los Juegos Centroamericanos, a falta de un día para que termine el evento.

El tercer lugar pertenece a El Salvador, con 54 oros, mientras que el país anfitrión, Guatemala, ya aseguró el primer lugar tras alcanzar 164 veces lo más alto del podio durante los juegos, que comenzaron el 17 de octubre.