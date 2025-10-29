El Palma del Río de Sergio León busca la proeza ante el Betis

Enfrente, el Betis del chileno Manuel Pellegrini inicia su andadura en la Copa del Rey con el declarado objetivo de intentar ganarla, por lo que afronta el duelo en Palma del Río con toda la intensidad y sin las confianzas que tanto riesgo tienen en estas fases primeras y ante rivales extramotivados.

El conjunto palmeño se clasificó para esta ronda tras proclamarse subcampeón de la Copa de Andalucía, cayendo en la final frente al Maracena; y superar de forma contundente (10-0 en el global) la eliminatoria previa de Copa del Rey ante el Atlético Melilla.

El equipo dirigido por Fran Sedano llega a la cita en un buen momento de forma, situado en la quinta posición del Grupo I de División de Honor con trece puntos, tras ganar seis de sus últimos siete partidos oficiales, habiendo caído únicamente en su visita a la Lebrijana.

El cuadro palmeño, liderado por un estelar Sergio León -13 goles-, se quedó a las puertas de lograr el ascenso a Tercera RFEF la pasada campaña, después de alcanzar la División de Honor Senior en la temporada 2023-24 desde Primera Andaluza.

El gran protagonista del encuentro será el delantero palmeño Sergio León -dos goles en la actual temporada-, actualmente en las filas del Atlético Palma del Río, quien da nombre al estadio municipal y que se enfrentará al equipo en el que militó durante dos temporadas, entre 2017 y 2019.

La expectación en Palma del Río ha sido máxima, por lo que el club ha instalado gradas supletorias para alcanzar un aforo cercano a los 9.000 espectadores, habiéndose agotado todas las localidades hace días para un día que promete ser mágico en la localidad cordobesa.

Manuel Pellegrini, por su parte, introducirá numerosos cambios en su once aunque sin renunciar a su idea de tener el balón, a su dibujo táctico y a la exigencia, para lo que apelará a la importancia de la automotivación de los futbolistas e, innegociablemente, a sus rendimientos individuales.

Junto a ello, el chileno insiste en la importancia de evitar desajustes defensivos en un once en el que la primera rotación será en la portería, en la que jugará Álvaro Valles en lugar de Pau López, con opciones igualmente para el veterano Adrián San Miguel.

El canterano Ángel Ortiz en el lateral diestro y el suizo Ricardo Rodríguez en el zurdo serán las alas de una defensa que en su eje tendrá al argentino Valentín Gómez con Diego Llorente, que irá sumando minutos tras salir de una lesión muscular; y que por delante contará en el mediocentro con Sergi Altimira junto a Marc Roca como principales opciones.

El colombiano Nelson Deossa, el marroquí Sofyan Amrabat, el argentino Giovani Lo Celso y el hispano-dominicano Junior Firpo, con diversas molestias físicas, serán baja en el duelo copero, lo que ajusta al técnico bético en sus opciones para rotar.

La veteranía de uno de los pesos pesados de la plantilla, Aitor Ruibal, será otra de las bazas a jugar por Pellegrini para armonizar los cambios con la necesidad de sacar con solvencia y sin sustos una ronda copera que servirá para darle mayor protagonismo a jugadores como el argentino Chimy Ávila, Rodrigo Riquelme o el canterano Pablo García.

Atlético Palma del Río: Germán Castillo; Chechu, Fran Cruz, Montenegro, Nacho Amo; Fran Rodríguez, Farfan; Parejo, Cano, Manu; y Sergio León.

Real Betis: Valles; Ortiz, Llorente, Valentín, Ricardo; Marc Roca, Altimira; Aitor Ruibal, Pablo García, Riquelme; y Chimy Ávila.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Estadio: Estadio Municipal Sergio León.