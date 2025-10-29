Jon Uriarte encara la última Asamblea de su mandato en Champions y con bonanza económica

Si acaso ensombrece un tanto la cita anual de la Junta Directiva con los compromisarios, en torno a mil que representan a los cerca de 44.000 socios con los que cuenta la entidad, la derrota del sábado ante el Getafe en San Mamés y que las sensaciones, la imagen y el juego del equipo disten del arrollador fútbol de la pasada temporada.

No obstante, eso es algo coyuntural que no empaña el hecho de que, disputada ya la tercera jornada, el Athletic estaría clasificado para los dieciseisavos de la Champions, su objetivo en la máxima competición continental, y encaró el choque frente al 'Geta' con la pretensión de volver a los puestos europeos de la tabla que ocupó en el arranque liguero.

Por todo ello no se espera apenas contestación a un Uriarte que sacó adelante con holgura las tres asambleas anteriores, aunque con algún pequeño tropiezo como la no aprobación de una subida de cuotas el curso anterior, y que ya anunció hace una semanas su intención de concurrir a los próximos comicios electorales para buscar la reelección.

A esa aspiración le ayudan los buenos resultados en lo deportivo que lleva el primer equipo rojiblanco durante su mandato y que los números, generalmente positivos en el Athletic, sean cada vez mejores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, en cuanto a la situación económico-financiera, el Athletic ya adelantó que la cuenta de resultados de la temporada 2024-2025, sobre un presupuesto de 155,8 millones de euros, "es buena" porque se ha cerrado con un superávit de 7 millones de euros, y que la de 2025-2026, para la que el club presentará un presupuesto de 185,9 millones, "va a ser todavía mejor" porque se prevé incrementar los beneficios netos hasta los 10 millones.

Otras cifras que avalan la "salud financiera muy sólida" que tiene el Athletic, destaca el propio club, son los de que "no tiene deuda financiera", que "cuenta con una liquidez de 61 millones", que "el patrimonio neto (la diferencia entre los activos y los pasivos) alcanza los 112,7 millones" y que su "fondo de maniobra es positivo en 23,6 millones".

Lo que también podría ocurrir mañana es que, ante un curso electoral como el que está arrancando, empiece a visualizarse una cierta oposición para las elecciones que, también avanzó en su día Uriarte, serían, como en los últimos años, en verano.

Aunque a fecha del 30 de octubre, el día de la Asamblea es difícil pensar que Uriarte, que arrasó en las anteriores elecciones aún siendo casi un desconocido, vaya a tener rivales que puedan discutirle el triunfo tras cuatro años notables de gestión.