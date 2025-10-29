La Liga de Portugal no tiene intención de disputar partidos fuera del país

Así lo transmitió el presidente de la liga lusa, Reinaldo Teixeria, a la máxima responsable de la Asociación Portuguesa de Defensa del Aficionado, Martha Gens, durante una reunión el viernes pasado de la que la liga informó este miércoles en un comunicado.
"No hay intención por parte de la Liga de Portugal de promover partidos de las competiciones que organiza fuera del territorio portugués. Nuestra postura al respecto es clara", afirmó Teixeira en ese encuentro.
Subrayó que no existe "ningún planteamiento en ese sentido" y agregó que si esa posibilidad se pone algún día sobre la mesa tendría que ser siempre aprobada por los clubes y acompañada de un programa que garantizara el desplazamiento de los aficionados sin costes adicionales.
Este comunicado se publica después de la cancelación por parte de LaLiga de un Villarreal-Barcelona programado en Miami (EE. UU.) y las intenciones de la Serie A italiana de celebrar un Milan-Como en Perth (Australia).
