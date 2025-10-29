Laporte y Maroan siguen sin entrenar con el grupo y apuntan a bajas ante la Real

La ausencia de Laporte, que se lesionó el sábado ante el Getafe en San Mamés, aunque finalizó el partido, se espera desde que se supo que había sufrido un esguince en el complejo ligamentario externo del tobillo izquierdo.

De Maroan no se conocen problemas físicos, pero el de este miércoles es el segundo entrenamiento seguido en el que no está con el grupo tras el del martes de regreso al trabajo de la plantilla rojiblanca después descansar el lunes.

Junto a Laporte y Maroan tampoco participaron junto al grueso de sus compañeros en la sesión de hoy, que como la de ayer comenzó más tarde de lo programado, los también lesionados Iñaki Williams e Iñigo Lekue, ambos bajas seguras para el sábado por sendas lesiones musculares.

Lekue, además, está sancionado tras ser castigado con dos partidos por el Comité de Disciplina de la RFEF por la expulsión que sufrió el sábado en el descuento del encuentro estando ya en el banquillo después de lesionarse en la primera mitad.

Completan el capítulo de ausencias en el Athletic para el más clásico de los derbis vascos las tres bajas de larga duración que tiene en su plantilla. La de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA, y las de Beñat Prados y Unai Egiluz, ambos por lesiones graves de rodilla.

La plantilla bilbaína afinará su puesta a punto de cara al derbi con dos entrenamientos más los de jueves y viernes, ambos matinales (11.00). Después del último de ellos Valverde ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa al choque (13.00 horas CET).