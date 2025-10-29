Las mascotas Zayu, Cluth y Maple son presentadas en la sede mundialista de Guadalajara

Zayu, Cluth y Maple sorprendieron a chicos y grandes al aparecer en el centro histórico de la ciudad, lugar que albergará la Fan Zone durante los 40 días del Mundial y donde se comienza a sentir el espíritu mundialista a 224 días de que se inicie la Copa Mundial de la FIFA.

Las tres mascotas que representan a México, Estados Unidos y Canadá, países sede, saludaron al público y bailaron a ritmo de 'Guadalajara', la famosa canción de mariachi ícono de la cultura mexicana, además de compartir un momento divertido con las mascotas de los equipos locales Chivas de Guadalajara y Atlas.

Horas antes, las mascotas visitaron el Estadio Guadalajara y el municipio de Zapopan, donde disputaron una ‘cascarita’ con el encargado del comité organizador de la sede, Juan José Frangie, con el balón oficial ‘Trionda’.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 140 partidos de la justa internacional que dará inicio el 11 de junio.

El estadio Guadalajara será escenario de cuatro encuentros de la fase eliminatoria del Mundial correspondiente a los grupos A, K y H, entre ellos uno de la selección mexicana, el 18 de junio.

Será la tercera ocasión en que esta ciudad reciba partidos mundialistas. En 1970, el combinado brasileño encabezado por Pelé jugó en el Estadio Jalisco los partidos de la fase eliminatoria así como los de cuartos de final y semifinales.

En el mundial de 1986, los estadios Jalisco y Tres de marzo recibieron a las selecciones de Brasil, España, Irlanda del Norte y Argelia durante la fase de grupos; después, el Jalisco fue sede de tres partidos en las fases de octavos de final, cuartos de final y semifinales.