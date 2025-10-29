Olimpia y Alajuelense, por el pase a la final

Ambos equipos vienen de empatar 1-1 el juego de ida disputado hace una semana en Costa Rica, donde Olimpia no pudo mantener la ventaja ante un Alajuelense que igualó el marcador a falta de tres minutos para que finalizara el partido.

Olimpia, el equipo de mayor afición de Honduras y el que más títulos tiene en su escaparate, más de 40 entre nacionales e internacionales, apostará este jueves por sellar su pase a la final de la Copa Centroamericana ante un rival que no contará en sus filas con el centrocampista Joel Campbell, por lesión.

El portero del Alajuelense, el uruguayo Washington Ortega, también se lesionó y es duda para el partido contra Olimpia.

El club hondureño llega sin novedades en su plantilla y la certeza de que será arropado por su afición, con estadio lleno.

Según las autoridades del Olimpia, ya no hay boletos para el juego contra Alajuelense en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, con capacidad para más de 30.000 espectadores.

Olimpia: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Juan Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Michael Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Aaron Salazar, Alexis Gamboa, Fernando Piñar; Celso Borges, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Kenyel Michel; Rolando Cisneros y Jason Lucumí.

Árbitro: Pierre-Luc Lauziére, de Canadá.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.