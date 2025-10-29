Racing prepara un hervidero para buscar su primera final de Libertadores en casi 60 años

La 'Academia', último campeón de la Copa Sudamericana y único equipo argentino en semifinales de la Libertadores, apelará al ruidoso y masivo apoyo de sus hinchas para intentar dar vuelta la serie.

Aunque las autoridades de Racing alertaron a la afición sobre el uso de pirotecnia, prohibido por Conmebol en sus competencias, medios locales informaron que entre los simpatizantes blanquicelestes circularon recomendaciones de concurrir al estadio con tapabocas para protegerse del denso humo que habrá al momento en que ambos equipos pisen el césped.

En la antesala del duelo de este miércoles, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) recordó que está prohibido tanto el uso de fuegos de artificio como de bengalas y humo dentro del estadio y advirtió que, en caso de hacerlo, Racing enfrentará sanciones.

El año pasado, durante el duelo de vuelta de la serie de semifinales de la Sudamericana ante el brasileño Corinthians en Buenos Aires, la 'Academia' recibió a su equipo con un imponente espectáculo de bengalas y pirotecnia, por el que fue sancionado por Conmebol con una multa de 100.000 dólares y la obligación de jugar sin público durante el siguiente duelo como local por competencias continentales.

En paralelo, desde su llegada a Buenos Aires el lunes, Flamengo solicitó y obtuvo con un amplio operativo de seguridad policial en las inmediaciones del hotel en el que se aloja para evitar que hinchas de Racing utilizaran pirotecnia durante la noche para interrumpir el descanso de los jugadores, una práctica que no es infrecuente en la previa de duelos como estos.

También se espera para este miércoles un 'banderazo' en apoyo al plantel argentino a su llegada al estadio, al que arribará comandado por su goleador, Adrián 'Maravilla' Martínez, y el entrenador Gustavo Costas, consagrados ya como símbolos del club.

Costas hizo todas las divisiones menores y jugó 337 encuentros en el club, donde consiguió como capitán devolverlo a la Primera División de Argentina en 1985, tras el doloroso descenso a segunda dos años antes, para luego cortar en 1988 una larga racha sin títulos con la Supercopa Sudamericana ante Cruzeiro.

También ante Cruzeiro pero 36 años después, Costas festejó desde el banquillo de la 'Academia' la Copa Sudamericana 2024, con un planteo futbolístico vistoso y directo.

Este miércoles, el entrenador buscará otro hito en la historia del club y alcanzar su primera final de Libertadores desde 1967, cuando la 'Academia' obtuvo su única Libertadores al vencer en la final a Nacional de Uruguay.