Arteta, Emery e Iraola, nominados a mejor entrenador de octubre en la Premier League

El trío de vascos se jugará el premio con Rúben Amorim, del Manchester United, que ha colocado a su equipo en posiciones de Champions League tras ganar al Liverpool, Sunderland y Brighton & Hove Albion, siendo la primera vez que el técnico portugués enlaza tres triunfos consecutivos desde que llegó al United hace un año.

Arteta, por su parte, tiene al Arsenal líder, con cuatro puntos respecto a su más inmediato perseguidor, el Bournemouth, después de un octubre en el que ha ganado al Crystal Palace, Fulham y West Ham United sin encajar un solo gol.

Emery ha revitalizado el mal inicio de temporada del Aston Villa y en octubre ha batido a Burnley, Tottenham Hotspur y Manchester City, mientras que Iraola dirigió las victorias de su Bournemouth contra Fulham y Nottingham Forest además de un empate contra el Crystal Palace fuera de casa.

El ganador será elegido la semana que viene entre las votaciones de los aficionados y de un panel de expertos.

