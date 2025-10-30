Azpilicueta, Mendy y Nianzou alivian la enfermería a dos días de visitar al Atlético

El entrenador del equipo, el argentino Matías Almeyda, ve como de una tacada han salido tres futbolistas de una lista de bajas que estaba compuesta por hasta ahora por seis jugadores de la primera plantilla, aunque la duda está en si Azpilicueta, Nianzou y Mendy llegarán apurados de preparación para afrontar la cita ante el equipo del también técnico argentino Diego Simeone.

En cualquier caso, el club ha informado este jueves de que los tres se ejercitaron sin problemas junto al resto de compañeros y podrían estar disponibles para integrar la convocatoria para el Metropolitano, lista de expedicionarios que se conocerá el viernes tras el entrenamiento matinal que se desarrollará en la ciudad deportiva sevillista, último antes del viaje a Madrid.

Tanto Azpilicueta como Mendy ya fueron bajas el pasado viernes en San Sebastián ante la Real Sociedad (2-1) por sendas lesiones en los aductores del muslo izquierdo que sufrieron la semana anterior frente al Mallorca en el Sánchez-Pizjuán (1-3).

Nianzou, por su parte, se recuperaba de una lesión en un muslo sufrida en el partido como local de la jornada sexta ante el Villarreal (1-2), disputado el pasado 23 de septiembre.

Para el partido ante el Atlético son bajas seguras otros tres jugadores, entre ellos el delantero chileno Alexis Sánchez, quien fue el único de la plantilla que no se ejercitó este jueves junto a sus compañeros, ya que se recupera de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo en el encuentro de San Sebastián.

El centrocampista francés Lucien Agoumé es otro que no estará en el Metropolitano, ya que ante la Real Sociedad vio la quinta tarjeta amarilla, con la que cumple ciclo de amonestaciones y ha sido sancionado con un partido de suspensión.

Cierra la lista de bajas Joan Jordán, que fue operado el pasado 15 de julio de una hernia discal y que, según desveló el propio Almeyda esta semana tras hablar con el centrocampista catalán, aún no está en plenas condiciones tanto físicas como futbolísticas para competir.