Bolivia anuncia visita a Perú en diciembre para un partido amistoso rumbo a la repesca

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció este jueves en sus redes sociales que "la Verde tiene confirmado su último amistoso del año".

"Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año", indica la publicación.

El encuentro se disputará en el estadio Félix Castillo Tardío, situado en la provincia de Chincha, a 200 kilómetros al sur de Lima, la capital peruana.

Bolivia accedió en septiembre a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La selección comandada por el boliviano Óscar Villegas acabó séptima en la clasificación suramericana con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar, con 18 unidades, tras caer goleada por 3-6 ante Colombia.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Como parte de su preparación, la Verde disputó dos amistosos este mes, uno con la mundialista Jordania que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos y otro en el que cayeron por 3-0 ante Rusia.

En noviembre, los dirigidos por Villegas se medirán en otros dos partidos amistosos con Corea del Sur y Japón, ambas ya clasificadas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.