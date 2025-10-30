Bordalás: "El Girona tiene necesidad y por eso es doblemente peligroso"

El Getafe, transcurridas diez jornadas, es décimo de la clasificación con 14 puntos mientras que el Girona, con 7, es colista de la categoría.

"El partido lo afrontamos con máxima seriedad y máxima ilusión porque es muy importante para nosotros. Lo vemos de máxima dificultad, pero queremos hacer feliz a los aficionados y conseguir un triunfo que hace jornadas no conseguimos en el Coliseum", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"El Girona es un gran equipo, tiene una gran plantilla, tiene buenos jugadores y la clasificación no significa nada. Esto recién comenzó y ellos están en la zona baja, pero por el nivel que tienen y las sensaciones de muchos partidos, no deberían estar ahí. No les ha sonreído la fortuna muchas veces", afirmó.

"Es un equipo con necesidad y cuando lo tiene es doblemente peligroso. Eso te multiplica. Mañana harán un gran esfuerzo por conseguir la victoria y creo que estarán a un gran nivel pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para sacar el partido adelante", confesó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Getafe llega a este partido tras golear 0-11 al Inter de Valdemoro en la Copa del Rey, en un duelo muy desigual.

"Conseguimos el objetivo de pasar porque había mucha diferencia y eso se nota. Son seis categorías y obviamente los jugadores del Getafe son profesionales y los del Inter Valdemoro no. Era un trámite que había que pasar pero lo pasamos con el máximo respeto. Ahora el foco está en la Liga", admitió el técnico azulón, que acaba contrato a final de temporada y aún no se ha sentado a hablar de su futuro.

"No tengo noticia de ello. Ahora el foco está en la competición, en sumar puntos y ganar partido para no tener dificultades", apuntó.

Bordalás volvió a hablar sobre la situación de su plantilla, en la que solo tiene veinte jugadores con ficha del primer equipo y para el mercado de invierno espera algún refuerzo.

"La plantilla es amplia en cuanto a profesionalidad, competitividad y compromiso pero somos la más corta de Primera. Nos tenemos que adaptar y sacar recursos para ganar. Las dificultades cada año son mayores. Los rivales se refuerzan y a nosotros nos ha faltado ese acierto de cara a gol y nos ha costado mucho. Hemos tenido que rentabilizar muy bien los goles encajados y marcados", finalizó.