Bordalás-Míchel: estilos opuestos y necesidades diferentes

El equipo madrileño, otras temporadas aferrado a su fortín del Coliseum, ha visto como este curso se han esfumado ya de su casa siete de los doce puntos en juego tras los empates con el Alavés y Levante y la derrota con el Real Madrid.

La victoria de la pasada jornada en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao en Liga (0-1) y frente al modesto Inter de Valdemoro (0-11) en la Copa del Rey permiten al Getafe llegar a esta cita con el Girona henchido de moral pero consciente de que con una plantilla corta los esfuerzos son máximos en cada partido.

José Bordalás no puede contar para este partido con el defensa camerunés Allan Nyom, sancionado, y el lateral izquierdo Davinchi, lesionado, ambos ya ausente la pasada semana. Por tanto, el técnico azulón podría repetir el once frente al Athletic aunque hay algunas dudas, como la de saber quién acompañará a Borja Mayoral, si Adrián Liso o Juanmi, autor de cuatro goles en Copa.

Enfrente está el Girona, que había mejorado y dio motivos para la esperanza en los empates con el Athletic Club y el Espanyol, el triunfo contra el Valencia e incluso la derrota contra el Barcelona, pero ha dado un nuevo paso atrás.

En el duelo de colistas con el Oviedo solo despertó cuando ya perdía por 0-2 y, después de remontar, encajó el 3-3 en el minuto 97 y se quedó a las puertas de una victoria crucial. El equipo ya ha perdido cinco puntos a partir del minuto noventa.

En el partido de la Copa del Rey del martes mostró de nuevo una versión plana e inofensiva y necesitó una prórroga para eliminar a un equipo de la Tercera Federación.

Ante esta realidad tan preocupante el equipo está obligado a ganar al Getafe y al Alavés para no alimentar, más si cabe, la inquietud de Montilivi e incluso las dudas sobre Míchel. Porque, además, los dos primeros partidos tras el parón serán ante el Betis y el Real Madrid.

En un momento de tantas angustias quizás la única certeza del Girona recae en la figura de Azzedine Ounahi, el centrocampista que enamoró a Luis Enrique en el Mundial.

Reapareció después de la lesión en el duelo contra el Oviedo y su impacto fue inmediato y extraordinario: se echó el equipo a la espalda y firmó dos jugadas brillantes para empatar y forzar el penalti de la remontada, antes del 3-3 final. Ha caído de pie en Montilivi.

El jugador marroquí debe ser la gran novedad del once después de descansar contra el Constancia por precaución. Bryan Gil, Thomas Lemar, Joel Roca y Viktor Tsygankov pugnan por la titularidad en los extremos.

El portero Juan Carlos Martín, los defensas Alejandro Francés y David López y el centrocampista Donny van de Beek continúan de baja por lesión, pero Míchel recupera a Dominik Livakovic y Daley Blind.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Juan Iglesias, Diego Rico; Coba, Arambarri, Milla; Liso o Juanmi, Mayoral.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov o Bryan Gil, Ounahi, Joel Roca; Vanat.

Clasificación: Getafe (10º, 14 puntos), Girona (20º, 7 puntos).

El dato: el Girona solo ha ganado en una de sus cinco visitas en Primera al Coliseum. El resto fueron tres victorias del Getafe y un empate.

· Míchel Sánchez (Girona): "Estoy convencido de que esta plantilla es muy buena"

· Bordalás (Getafe): "El Girona tiene necesidad y por eso es doblemente peligroso"

Bajas: Nyom (sanción) y Davinchi (lesión).

Bajas: Alejandro Francés, David López, Juan Carlos Martín y Donny van de Beek por lesión.