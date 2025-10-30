Cusco, Alianza y Melgar pelean por el cupo a la fase de grupos de la Libertadores de 2026

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati descansará durante la decimoséptima jornada de la competencia, luego de haber derrotado el domingo pasado por 1-2 al ADT, con lo que aseguró con anticipación el título del Torneo Clausura y el campeonato nacional, después de haberse quedado también con el título del Apertura.

A falta de tres fechas para la finalización del Clausura, y con la U inalcanzable al haber llegado a los 39 puntos, la atención se centrará en los resultados que obtengan el Cusco, segundo en la clasificación con 29 unidades, seguido por Alianza Lima y Melgar, cada uno con 24 enteros.

El equipo cusqueño visitará el domingo al Alianza Universidad, uno de los colistas del torneo, con el objetivo de mantener su posición para asegurarse la clasificación directa al partido que definirá al subcampeón nacional del año.

En esta disputa también entran el Alianza Lima y el Melgar, que se encontrarán este viernes en el estadio aliancista, con el objetivo de romper el empate en 24 puntos que actualmente los mantiene en los puestos tercero y cuarto, respectivamente.

Una situación similar afrontará el Sporting Cristal, quinto con 22 puntos, en su visita al Comerciantes Unidos, que tiene las mismas unidades, aunque peor diferencia de goles.

El Sporting Cristal necesita sumar una victoria con urgencia para evitar salir del grupo de los cuatro primeros clasificados de la tabla acumulada anual, con lo que perdería el cupo a la Copa Libertadores y pasaría a la Sudamericana.

Durante la jornada, el Chankas también recibirá al Ayacucho, el Deportivo Garcilaso al ADT, el Atlético Grau al Alianza Atlético, el Cienciano al Juan Pablo II College y el Sport Boys al UTC.