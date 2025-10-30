De 'cabezón' a 'Panzer', un filme busca devolver el legado de Rommel a Panamá y Tenerife

El filme, de coproducción panameña y española, se presenta estos días en el Espacio Price dentro del Canary Islands International Film Market (CIIF Market) y busca rendir homenaje a "la humildad, la pasión y la humanidad" de un jugador que permanece atado a la memoria colectiva del tinerfeñismo, especialmente por sus goles de cabeza a distancias imposibles.

En una entrevista con EFE, el productor y coguionista de la película, Jairo Ramos, explica que la idea, que ha costado nueve años llevar a término, nació de la sensación de que Rommel Fernández había sido "muy desdeñado" en su país, sin que nadie conociera su verdadera historia.

"Empezamos a investigar y descubrimos a un soñador, un hombre de familia, un buen vecino. Todo el mundo hablaba de él con cariño, pero no había casi nada: ni archivos, ni fotos, ni recortes -de su etapa en Panamá-. En su país su figura se mantenía viva solo en los relatos del barrio", explica Ramos.

De ese proceso surgió un "retrato íntimo" del jugador, hecho principalmente a través de las vivencias orales de quienes lo conocían, aunque sin caer en el endiosamiento, apunta Ramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La película arranca cuando Rommel cumple 17 años, el momento en que debe decidir entre cuidar de su familia o apostar por el fútbol, lo que le lleva desde un barrio humilde hasta convertirse en símbolo para toda una isla, especialmente tras el ascenso del Tenerife, de la mano de Rommel, a la Primera División del fútbol español.

"El título refleja esa transformación. En Panamá lo llamaban 'Cabezón', pero en Tenerife se convierte en 'El Panzer'. Ese cambio de apodo habla de quién eres, en quién te conviertes y cómo trasciendes", ahonda Ramos.

Durante el proceso de documentación, el equipo halló pequeñas historias que retrataban su carácter y la cercanía con la que Rommel se desenvolvía en Tenerife.

"Rommel vivía a dos cuadras del estadio y a veces tardaba tres horas en llegar porque se paraba a hablar con todo el mundo. Iba caminando y no en coche, como el resto, porque sabía que la gente lo esperaba. Era tan generoso que metía a los niños en el estadio y decía: 'Si no entran ellos, yo no juego'", cuenta Ramos.

El guion, trabajado durante años junto al director, gira precisamente en torno a ese vínculo familiar y a su capacidad de inspirar a los demás. "Rommel devolvió la esperanza a esta isla, más allá del ascenso del Tenerife", expresa.

Rodada entre Panamá y Tenerife, recrea los años ochenta con "precisión artesanal", pues querían retratar esa época y rendir homenaje al barrio, a la música y a los sonidos de aquel tiempo, y han llegado incluso a recrear la casa familiar de Rommel en el Chorrillo en unos estudios.

Para capturar ese espíritu, el equipo apostó por actores no profesionales procedentes del propio barrio del Chorrillo sin experiencia previa en el cine.

"Los héroes son la gente del barrio, los que existieron o aún existen. Rommel fue uno de ellos, un héroe sin capa. Nunca supo todo lo que hacía ni el legado que dejaba", ahonda Ramos.

El proyecto, que comenzó como una iniciativa independiente, se transformó durante su recorrido "en un viaje colectivo" y ha llegado a debutar en el Festival Internacional de Cine de la India, ha pasado por certámenes de Italia y Francia y llegará también a citas de cine iberoamericano en Miami (EEUU) y Viena.

Para Viviana Caló, productora asociada, su poder trasciende cualquier frontera: "En Francia nadie sabía quién era Rommel Fernández, pero todos entendieron la historia. Es una película de autor, con un contenido universal: habla de humildad, sacrificio y superación... No hace falta conocerlo para emocionarse".

Otro de los productores, Marco Toledo, de la empresa La Chola Creativa, apunta que, como tinerfeño, conocía la historia y lo que significaba Rommel en Tenerife y que, irónicamente, el proyecto se ha acabado pareciendo a la vida del propio futbolista, pues es "un camino de esfuerzo colectivo, bonito y humano".

El largometraje se proyecta por primera vez en Tenerife en una proyección privada en el marco del CIIF Market hoy, jueves, si bien los responsables de proyecto quieren que se estrene "en condiciones" y las salas de cine de la isla, y que la película tenga su lugar tanto en la historia de Tenerife como en la de Panamá.