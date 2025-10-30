El hijo mayor de Cristiano Ronaldo debuta con la sub-16 de Portugal

Cristiano Júnior, extremo de 15 años, solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a los portugueses tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, canterano del Sporting -donde se formó el propio Cristiano- y del Braga, respectivamente.
La sub-16 lusa volverá a pisar el terreno de juego de la ciudad turca de Antalya el próximo sábado, frente a Gales, y el martes siguiente, contra Inglaterra.
'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la sub-16 tras una exitosa etapa con la sub-15.
En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).
Al igual que Cristiano Ronaldo, 'Júnior' juega en la cantera del Al Nassr saudí, y anteriormente militó en las categorías inferiores del Manchester United y del Juventus de Turín.