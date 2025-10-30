El líder, el Racing, no quiere llevarse ningún susto

El conjunto dirigido por José Alberto López llega a este partido tras una cómoda victoria en Copa del Rey ante la SD Logroñés (0-4) en la que participaron los jugadores menos habituales, por lo que tampoco tendría que notar mucho el hecho de haber jugado hace tres días.

Enfrente tendrá un rival que cuenta sus cinco salidas anteriores como derrotas, con cuatro goles a favor y once en contra, pero los cántabros tienen muy presente el precedente de esta temporada ante la Cultural Leonesa, que llegó a El Sardinero en una situación similar y les pasó por encima.

La única baja seguirá siendo el canterano Salinas, convaleciente del golpe que sufrió en la mandíbula en el partido ante el Sporting de Gijón, y no se esperan muchos cambios en el once, aunque podría colarse en el lateral derecho Sangalli, que vivirá un partido especial ante el filial txuri-urdin.

La Real Sociedad B, en puestos de descenso, buscará sus primeros puntos a domicilio en su segundo partido consecutivo fuera de casa, un reto mayúsculo para un equipo cuyo principal déficit es que todavía no ha puntuado lejos de Anoeta, aunque en Málaga, Eibar, Burgos y Gran Canaria perdió por la mínima.

Todavía no ha perdido en casa, pero para mantener la categoría deberá mejorar las prestaciones como visitante.

El hecho de que el Racing sea el líder destacado de la categoría hace aún más complicado el reto de lograr algún punto en Santander, adonde los potrillos llegarán con ganas de redimirse y dar la campanada, en un encuentro en el que las únicas bajas que tendrá Ansotegi serán las de Álex Lebarbier y Ekain Orobengoa, ambos lesionados de larga duración.

El once, e incluso el dibujo que prepare el técnico, Jon Ansotegi, parecen una incógnita, teniendo en cuenta las variaciones tácticas que suele hacer el técnico de Berriatua dependiendo del rival que tenga enfrente.

En Burgos, probó la línea de cinco atrás para emular el sistema del rival, pero normalmente suele optar por un 4-3-3.

También suele rotar mucho en la parcela ofensiva con Dani Díaz, Marchal, Ochieng, Mariezkurrena y Astiazarán, siendo Gorka Carrera, máximo goleador del equipo con cinco dianas, el único titular indiscutible.

Racing de Santander: Ezkieta; Sangalli, Pablo Ramón, Facu, Mario García; Andrés Martín, Maguette, Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Jeremy.

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Peru Rodríguez, Beitia, Dadie; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorosabel; Astiazarán, Mariezkurrena y Carrera.