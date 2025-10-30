El primer equipo del Atlético visita las obras de la Ciudad del Deporte

“Nuestro primer equipo masculino comprobó de primera mano cómo avanza a buen ritmo el estado de los trabajos de la Ciudad del Deporte, con especial atención al Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se convertirá en la sede habitual de los entrenamientos de los jugadores una vez finalice este gran proyecto del club”, anunció la entidad madrileña.

Enrique Cerezo, presidente, y Miguel Ángel Gil, consejero delegado, encabezaron la comitiva, en la que también estaban Carlos Bucero, director general de Fútbol; Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino; y Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones.

Según explicó el club, “el autobús oficial trasladó al primer equipo a diferentes localizaciones de la Ciudad del Deporte, con una parada especial en la parcela donde se ubica el Centro de Alto Rendimiento, que ocupa una superficie de 65.000 metros cuadrados, con cinco campos y un mini estadio con capacidad para 6.000 espectadores”.

También visitaron el resto de terrenos sobre los que se construye la Ciudad del Deporte, una “iniciativa público-privada entre el Ayuntamiento de Madrid y el Club Atlético de Madrid”, con “una inversión por parte del club superior a los 350 millones de euros” y con “más de 265.000 metros cuadrados destinados a la práctica del ocio y el deporte”, según especificó el Atlético.

