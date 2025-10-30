El Real Madrid, líder, recibe al Valencia en descenso en jornada con derbi vasco

El Barça también será local frente al Elche, igual que los que le siguen en la clasificación, el Villarreal, que recibirá al Rayo Vallecano a 2 puntos de los azulgranas y el Atlético de Madrid, a 3, que hará lo propio frente al Sevilla.

El Real Madrid-Valencia, sin el capitán blanco, Dani Carvajal, por la artroscopia de rodilla a la que se sometió hace dos días, y con las bajas también de David Alaba y Antonio Rüdiger, llegará después de que el brasileño Vinícius Júnior haya pedido perdón por su reacción al ser sustituido antes del final del clásico.

El Valencia encara el choque en estado de alarma. En descenso por primera vez esta temporada, lleva 5 partidos sin conocer la victoria y solo ha sumado 2 de los últimos 15 puntos en juego.

El Barça perderá a Pedri, sancionado, pero también con una lesión en la pierna izquierda para recibir al Elche, un rival inédito a domicilio, que lleva tres jornadas seguidas sin ganar y tiene en su contra el dato de que no gana en el campo del Barça desde hace 50 años. Hansi Flick mantiene las dudas de Robert Lewandowski y Dani Olmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Villarreal tratará de mantenerse invicto en su estadio y no ceder posiciones en lo alto de la tabla contra el Rayo Vallecano, hasta ahora más efectivo como visitante que como local, aunque la última jornada ya sumó sus primeros 3 puntos en Vallecas.

Con el mismo objetivo afrontará el Atlético de Madrid el partido con el Sevilla, en el duelo argentino de técnicos. En las filas locales Diego Pablo Simeone tendrá que recomponer su centro del campo probablemente por la baja de Pablo Barrios. Los de Matías Almeyda llegan al Metropolitano en mitad de la tabla, a 6 puntos de los colchoneros, tras perder en San Sebastián, sin Agoumé sancionado y el chileno Alexis Sánchez lesionado, además de Joan Jordán.

La jornada incluirá un siempre atractivo derbi entre la Real Sociedad y el Athletic, en el que este perderá a Iñigo Lekue tras la sanción de dos partidos impuesta por su expulsión frente al Sevilla. Fuera del descenso por su mejor diferencia de goles con el Valencia, los donostiarras están a 5 puntos del Athletic, que viene de encajar ante el Getafe en su casa su cuarta derrota liguera.

A la espera de un fallo de la Real Sociedad, saltarán el Oviedo, penúltimo, y el Girona, último, que necesitó de prórroga para superar al Constancia en la Copa del Rey, además del Valencia. El once de Míchel Sánchez necesita recuperarse de ese desgaste para saltar el viernes en el partido adelantado al Coliseum de Getafe, donde los de José Bordalás solo han ganado un partido de cinco.

El Oviedo, por contra, jugará frente a Osasuna el último partido del programa el lunes, obligado en su caso reponerse de la eliminación de la Copa del Rey a manos del Ourense, equipo de dos categorías inferiores. El equipo navarro, derrotado por el Celta en su casa hace una semana, persigue todavía sus primeros 3 puntos a domicilio. Ha perdido los 5 partidos que ha jugado y pierde por lesión a Iker Benito.

Levante y Celta se medirán en el cruce más igualado de la jornada, después de que los valencianos se llevaran un punto de Mallorca y los gallegos lograran por fin su primera victoria en El Sadar, en el día en que Iago Aspas hizo historia como el jugador que más partidos ha jugado (534).

Alavés-Espanyol y Betis-Mallorca completarán el programa de partidos, a los que el equipo barcelonés llega en puestos europeos tras sumar su quinto triunfo la jornada anterior frente al Elche, igual que el sevillano, que le sigue a 2 puntos.

Los vitorianos del argentino Eduardo Coudet siguen en mitad de la tabla pese a caer la última jornada en Vallecas y el Mallorca está muy cerca del descenso, con los mismos puntos que la Real Sociedad y el Valencia, pero con mejor diferencia de goles que ambos tras empatar con el Levante el último fin de semana.

El Alavés LaLiga EA Sports (11a jornada)