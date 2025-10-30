El Sevilla ha perdido en cinco de sus seis últimas visitas al Atlético

Esa única victoria sevillista en el feudo colchonero desde septiembre de 2008 se produjo en enero de 2018, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando el equipo adiestrado por el italiano Vincenzo Montella remontó mediante Jesús Navas y 'Tucu' Correa el gol del local Diego Costa (1-2).

En el último lustro, el Sevilla sólo puntuó en la penúltima jornada de la Liga 21/22, cuando aseguró de forma matemática su clasificación para la Liga de Campeones al igualar En-Nesyri el tanto con el que Giménez había adelantado a los locales (1-1).

Desde entonces, los sevillistas acumulan cuatro derrotas seguidas en la serie -tres en Liga y una en Copa-, la más reciente de las cuales fue el pasado 8 de diciembre, un 4-3 en un encuentro resuelto en el descuento por Griezmann, autor de un doblete y goleador local junto a De Paul y Lino para superar los tantos visitantes de Isaac, Lukebakio y Juanlu.

La estadística más reciente abunda en un balance global entre estos dos contendientes en Madrid de claro color local desde su primer duelo en 1925 (3-1 en Copa, con triplete de Palacios y gol sevillista de León), ya que el Atlético ha ganado 59 de los 98 partidos de la serie frente a las 16 victorias del Sevilla y los 23 empates registrados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy