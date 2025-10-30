Fin de semana para ser campeones en Uruguay

El Tricolor visitará este sábado a Cerro en un encuentro marcado por el debut de Jadson Viera como su nuevo entrenador y en el que una victoria lo coronará como ganador de la Tabla Anual.

Cuando sólo quedan seis puntos por disputarse, Nacional aventaja por cinco unidades a Peñarol y todo hace indicar que nada le quitará la acumulada de sus manos.

Sin embargo, la igualdad del pasado fin de semana en el duelo frente a Montevideo Wanderers llevó a que sus dirigentes dieran por terminado el ciclo de Pablo Peirano y contrataran a Viera, quien hasta este lunes estaba al frente de Boston River.

De acuerdo con esto, el entrenador nacido en la ciudad brasileña de Santana do Livramento en 1981 se estrenará con la posibilidad de conquistar la Anual y de esa forma sellar el boleto de Nacional a la final de la Liga Uruguaya 2025.

En caso de concretarlo, el Tricolor aguardará allí por el vencedor de la semifinal que Liverpool disputará como campeón del Torneo Apertura contra el conjunto que se quede con el Torneo Clausura.

Este domingo, apenas 72 horas después de consagrase como nuevo campeón de la Copa AUF Uruguay, Peñarol buscará prolongar su felicidad y llevar un nuevo trofeo a sus vitrinas para quedarse con ese lugar.

Los dirigidos por Diego Aguirre recibirán a Defensor Sporting en un juego en el que una victoria les garantizará el Torneo Clausura a falta de una fecha para el final. En este momento, el Aurinegro suma 29 puntos y aventaja por cuatro a Nacional.

Más allá de estos dos duelos, la penúltima fecha comenzará este viernes con el encuentro Montevideo Wanderers-Boston River y llegará a su final el lunes con el partido Plaza Colonia-Cerro Largo.

El sábado se jugarán los partidos Progreso-Montevideo City Torque, Liverpool-Juventud y el domingo se llevarán a cabo los duelos River Plate-Miramar Misiones y Racing-Danubio.

- Encuentros de la penúltima fecha del Torneo Clausura uruguayo:

. Viernes 31: Montevideo Wanderers-Boston River.

. Sábado 1: Progreso-Montevideo City Torque, Liverpool-Juventud, Cerro-Nacional.

. Domingo 2: River Plate-Miramar Misiones, Racing-Danubio, Peñarol-Defensor Sporting.