Hugo Duro y Pepelu se entrenan con el grupo; Javi Guerra, Beltrán y Ugrinic al margen

Hugo Duro, que recibió un fuerte golpe en el partido de Copa del Rey contra el Maracena, se incorporó este jueves al entrenamiento después de no participar en la sesión de regeneración postpartido con el resto de sus compañeros, aunque no realizó la última parte para evitar riesgos.

Desde el club explicaron que la previsión es que Hugo Duro llegue al partido contra el Real Madrid, al que marcó la pasada temporada en el tiempo añadido para darle la victoria al Valencia. Pepelu, que fue baja en el partido de Copa por problemas en el abductor, completó la sesión.

Por otro lado, siguen de baja por lesión Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic, aunque este último volvió este jueves a trabajar sobre el campo en solitario.

Al margen del grupo también se entrenó Lucas Beltrán, que recibió un golpe el pasado sábado ante el Villarreal que le ha impedido entrenar con normalidad, pues tiene una herida en el empeine. Desde el club esperan que pueda entrenar junto al resto de sus compañeros en la última sesión antes del partido.

El caso de Javi Guerra es diferente. El centrocampista, que fue titular ante el Maracena, se entrenó al margen del equipo para controlar las cargas de trabajo ante la acumulación de minutos.

Después del partido copero del martes, Carlos Corberán solo ha dispuesto de dos sesiones de entrenamiento para preparar el partido contra el equipo de Xabi Alonso. Este viernes será el último entrenamiento, en el que estará pendiente de cómo evolucionan los golpes de Hugo Duro y Lucas Beltrán.