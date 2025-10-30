Lisandro Martínez vuelve a entrenarse con el grupo

'Licha' se rompió el cruzado en febrero en un partido contra el Crystal Palace y tuvo que pasar por el quirófano para iniciar su recuperación.

El argentino llevaba ya semanas entrenando en solitario y llegó a acudir a la gira por Estados Unidos del equipo, aunque no pudo disputar ningún minuto. Su recuperación ha acelerado en los últimos días y este jueves pudo incorporarse por primera vez a los ejercicios grupales junto al resto de sus compañeros.

Pese a esta buena noticia, aún no hay una fecha concreta para el regreso a los terrenos de juego del defensa central.

Desde que llegó del Ajax de Ámsterdam en 2022, Lisandro ha disputado 91 encuentros con el Manchester United y ha marcado tres goles. El argentino se va a encontrar a su vuelta un United en posiciones de Champions League y que ha ganado tres partidos consecutivos por primera vez desde que Rúben Amorim se hizo cargo del equipo hace un año.

Los 'Red Devils' visitan este sábado al Nottingham Forest en el City Ground.