Los Rayados de Sergio Ramos contra el Tigres de Ángel Correa en el derbi regio

En la decimosexta y penúltima jornada del torneo Apertura, los Rayados buscarán un triunfo que les colocaría entre los cuatro primeros, con posibilidades de escalar al segundo escaño si América y Cruz Azul pierden.

Será un duelo rodeado de expectativas. A la añeja rivalidad entre ambos cuadros se suma el interés por terminar lo más arriba posible en la clasificación. Si entran entre los cuatro primeros, jugarán en casa los cuartos de final, en caso de acabar entre los dos, también serían locales en la semifinal.

Tigres muestra la mejor defensa del campeonato con 14 goles recibidos, 10 menos que los Rayados, con altibajos en la zaga, a pesar del liderazgo de Ramos. En el ataque, los 'felinos' son la segundo mejor ofensiva del campeonato con 31 tantos, uno por encima de su enconado rival.

La jornada 16 comienza con cinco equipos clasificados a la fase de los ocho mejores: el campeón Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América y Monterrey, obligados a cerrar bien para llegar de la mejor manera a la fase decisiva del campeonato.

El líder Toluca visitará, en otro duelo sabatino, al Atlas, duodécimo de la tabla. Liderados por el portugués Paulinho, quien comparte el liderato de los goleadores con el italiano Joao Pedro (San Luis), los 'Diablos' del estratega argentino Antonio Mohamed saldrán a confirmar su ataque como el mejor de la liga ante un rival necesitado de puntos.

Toluca es el mejor equipo de México a día de hoy, pero deberá estar atento a un Atlas herido, que apuesta al milagro de entrar vía repesca a la liguilla de los ocho, para lo cual necesita derrotar al poderoso rival y al Tijuana. Los rojinegros tienen la segunda defensa más endeble.

Este viernes, el Cruz Azul visitará al Puebla, último de la tabla, con la meta de sumar tres puntos para seguir entre los tres primeros y, en caso de un revés o un empate de Tigres, ascender al segundo puesto. Necaxa, por su parte, recibirá mañana viernes al Santos Laguna y San Luis al Juárez FC.

El sábado América, situado en cuarta posición, recibirá al León, penúltimo de la tabla, y el domingo Pachuca recibirá a las Chivas de Guadalajara en un partido entre los dos cuadros con más posibilidades de entrar a cuartos de finales como sextos de la clasificación.

Pumas UNAM recibirá al Tijuana y Querétaro a Mazatlán en los otros encuentros dominicales.

-Partidos de la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Viernes 31.10: Necaxa-Santos Laguna, San Luis-Juárez FC y Puebla-Cruz Azul.

Sábado 01.11: Atlas-Toluca, Monterrey-Tigres UANL y América-León.

Domingo 02.11: Pumas UNAM-Tijuana, Querétaro-Mazatlán y Pachuca-Guadalajara.