Maroan Sannadi será operado el lunes de una "afectación meniscal"

Maroan, explica el Athletic, "comenzó la temporada con molestias en su rodilla derecha debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución", aunque "durante los últimos tres meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados".

Pero, como "en este momento el estado de su rodilla ha empeorado" y "tras realizar las pruebas complementarias y las consultas pertinentes", se ha "tomado la decisión de intervenir quirúrgicamente al jugador este próximo lunes, día 3 de noviembre".

Maroan se suma así a las cinco bajas seguras del Athletic para el derbi vasco de este sábado frente a la Real Sociedad en el Real Arena (18.30 horas), un encuentro que no podrán jugar los lesionados Iñaki Williams e Iñigo Lekue, este también sancionado, y para el que es duda aún Aymeric Laporte.

El central internacional se ha mostrado mucho mejor este jueves en el entrenamiento en Lezama del esguince en el complejo ligamentario externo del tobillo izquierdo que sufrió el sábado contra el Getafe en San Mamés.

Además son bajas de larga duración en el club bilbaíno los lesionados Beñat Prados y Unai Egiluz y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.