Simeone-Almeyda, Modric-Dybala, la crisis del Liverpool y la jornada en 5 focos

El Red Bull Arena define quién es la alternativa al Bayern. Distanciado a siete puntos el Borussia Dortmund, cuarto, el Stuttgart aparece ya en la tercera plaza, a seis, antes de la visita al Leipzig, segundo en la tabla y en un momento imponente desde la goleada encajada en Múnich (6-0) en la primera cita de la Bundesliga.

El Leipzig ha ganado seis de sus últimos siete duelos. La excepción fue el empate con el Dortmund. Y el Sttutgart encadena cinco triunfos desde su titubeante comienzo de temporada, con dos derrotas en tres choques. El Bayern lo ha ganado todo y se enfrenta este sábado al subcampeón de la pasada campaña, el Bayer Leverkusen.

Amigos, compañeros en el Lazio y en la selección de Argentina y ahora rivales en los banquillos del Atlético de Madrid y el Sevilla, el duelo entre ambos equipos en el estadio Metropolitano lleva sus nombres: Diego Simeone contra Matías Almeyda. Un gran partido. Y un enorme desafío en la pizarra, tanto como se conocen los dos.

Nunca se han medido como técnicos, sí como jugadores. La presión es de Simeone, dentro de la imponente obligación de competir con el Real Madrid y el Barcelona, ocho y tres puntos por delante, respectivamente. La oportunidad es de Almeyda, que también necesita los puntos: después de su formidable 4-1 al Barcelona, su equipo ha sido derrotado en los dos siguientes encuentros ante el Mallorca (1-3) y la Real Sociedad (2-1). Es undécimo.

Derrotado en la última jornada por el Sunderland (1-2) y relegado a la novena posición, al haber perdido tres de sus últimos cinco choques, al Chelsea le urge la reacción en la liga inglesa. No solo está ya a ocho puntos del liderato del Arsenal, sino que las plazas de la Liga de Campeones la quedan a tres, precisamente su distancia respecto al creciente Tottenham.

Los ‘Spurs’ ya son terceros en la clasificación, a cinco puntos de la primera posición, pese a sus altibajos de todo este ejercicio. Han ganado dos de sus últimos cinco encuentros, pero esos dos triunfos los concentra en las tres citas más recientes. Un impulso para un equipo aún en revisión y construcción, que apenas ha ganado uno de sus cuatro duelos ligueros en casa.

Anfield enfrenta dos dinámicas opuestas en el duelo que cierra la sesión del sábado en la décima jornada de la liga inglesa: las cuatro derrotas seguidas del Liverpool contra los cuatro triunfos consecutivos del Aston Villa, de repente igualados los dos a quince puntos con el inicio tan opuesto de ambos en el pasado mes de agosto.

Una prueba de fuego, otra más, para Unai Emery, relanzado aún más con la victoria de la pasada jornada contra el Manchester City y Erling Haaland, a los que redujo a la nada. Ahora deberá hacerlo de nuevo contra Mohamed Salah, Florián Wirtz, Alexander Isak (aún no ha anotado ningún gol en este curso en la Premier, con cuatro duelos ya jugados), Cody Gakpo… Un choque comprometido para el Liverpool, eliminado entre semana de la Copa de la Liga. Ambos están a siete puntos del liderato.

En las alturas de la clasificación y en sus aspiraciones de tomar el liderato de la tabla, el Milan y el Roma compiten este domingo en San Siro, en la montaña rusa de este inicio de la Serie A, en el que nadie asume el dominio. Cada jornada es un examen exhaustivo, imprevisible, con la primera posición casi siempre en el aire.

El Milan, líder dos veces durante una semana cada una, y el Roma, igualado a puntos con el Nápoles en varias citas, necesitan más para dar el paso decisivo. El ganador se sentirá más cerca de ello: Luka Modric, titular indiscutible y crucial para Allegri a sus 40 años, y sus compañeros o el equipo de Paulo Dybala, de nuevo decisivo.