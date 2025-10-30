Vieira y Pioli, los otros entrenadores en la cuerda floja en la Serie A

La 'Vecchia Signra', una de las entidades históricas del fútbol italiano, fue la primera en terminar la relación con su técnico por los malos resultados. Tudor acumuló 8 partidos consecutivos sin ganar, con 3 derrotas seguidas y 4 duelos sin marcar un solo gol de manera también continua.

En el primer partido tras su despido, a la espera del anuncio oficial de Luciano Spalletti como técnico, la 'Juve' recuperó en apenas 5 minutos el gol y acabó con la mala racha de 8 partidos sin ganar.

Números incluso peores mantienen por el momento en el cargo tanto a Pioli como a Vieira, ambos equipos sin ganar en lo que va de temporada cuando van 9 jornadas de campeonato y situados en los dos últimos puestos de la tabla.

Especialmente delicada es la situación de Pioli en la 'Fiore', ubicado en puestos de descenso pese a ser uno de los entrenadores mejor pagados del campeonato. Es el equipo que más goles ha encajado (15) y uno de los que menos ha marcado (7).

Los 4 puntos de 27 posibles proyectan, a este ritmo, unos 17 a final de temporada. Números de descenso asegurado. El empate ante el recién ascendido Pisa, en el duelo toscano conocido como 'Derbi dell'Arno' que no se disputaba desde hacía 23 años, ya puso contra las cuerdas a técnico y vestuario en la jornada 5.

Eso sí, la 'Fiore' mantiene el pleno de victorias en Europa, con dos triunfos que aúpan al equipo 'Viola' en lo más alto de la tabla de la Liga Conferencia, algo que el meta español David De Gea achacó al nivel de la Serie A.

"El nivel de los dos equipos a los que nos enfrentamos en la Liga Conferencia es inferior al de la Serie A. En Europa jugamos buenos partidos, pero en la liga no somos el mismo equipo porque es más exigente", dijo a DAZN.

Después de 4 empates y 5 derrotas, Pioli se juega el puesto este domingo ante el Lecce, equipo colocado fuera de los puestos de descenso con 6 unidades.

El calendario de los fiorentinos debería dar también algo de respiro, pues en estas primeras jornadas ya se ha visto las caras con Nápoles, Inter, Milan, Roma, Como y Bolonia.

En una situación igualmente dramática se encuentra un Génova que la pasada campaña sorprendió con Vieira, sólida para mantener con holgura la categoría.

Este año, sin embargo, colista con 3 empates y 6 derrotas. Solo 4 goles a favor y 13 en contra. El club decano de Italia solo conoce la victoria en Copa Italia, donde se enfrentó a dos equipos de categoría inferior.

Vieira se juega el puesto el próximo lunes, ante un recién ascendido como el Sassuolo que le aventaja en 7 puntos.