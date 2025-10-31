2-0. El Sporting gana al Alverca de Vinícius

Tras una primera parte sin goles, el colombiano Luis Suárez anotó un gol que, tras la revisión del VAR, fue anulado por fuera de juego, rompiendo así la racha de cinco jornadas seguidas que llevaba anotando el de Santa Marta en la liga portuguesa.

Pocos minutos después de la anulación, el griego Fotis Ioannidis marcó con un cabezazo el primero del vigente campeón de la Liga.

El resultado lo selló el portugués Pedro Gonçalves, conocido como 'Pote', en el 74 tras una asistencia del danés Morten Hjulmand.

Con esta victoria, los leones suman 25 puntos en la clasificación general, los mismos que el líder Oporto, a la espera de que dispute su partido esta jornada.

Los 'dragones' de Samu Aghehowa y Gabri Veiga se medirán el domingo al Braga dirigido por Carlos Vicens en un choque 'español' que será el plato fuerte de la décima jornada de la Liga de Portugal.

El sábado, el Benfica (3º), dirigido por el técnico José Mourinho, viajará a la ciudad norteña de Guimarães para enfrentarse al Vitória Sport Clube (8º) del defensa español Óscar Rivas.