Almeyda y el "lindo reto" de medirse a su "amigo" Simeone

Almeyda, que reiteró que "el Cholo es una gran persona", quiso recordar que "los técnicos no juegan, lo hacen los jugadores", y anunció que el plantel que dirige "sigue en la lucha" de intentar minimizar los errores defensivos, aunque "quizá si se centra en la defensa, se descuida el ataque".

"Hablé con Simeone cuando llegué a Sevilla, conviví con él ocho años en la selección argentina y lo quiero mucho. Fue mejorando año a año desde que empezó a entrenar. El Atlético tiene muchas cosas buenísimas. Ellos están para competir por el torneo y nosotros estamos para otra cosa", añadió.

El técnico bonaerense dijo ser "consciente de hasta donde puede llegar este equipo" y reiteró su "ilusión" por ganar en el campo del Atlético, ya que "soñar es gratis: el día que cobren por ello, se tomarán pastillas para no hablar y solo tendrán derecho a soñar los ricos", apuntó.

Matías Almeyda admitió que "es posible que César (Azpilicueta) vuelva" a la convocatoria, ya que "no han tenido ningún tipo de molestia" en los entrenamientos de esta semana, al igual que los otro dos que vuelven tras lesión, los franceses Batista Mendy y Tanguy Nianzou, "aunque es cierto que llevan tiempo parados".

Por tal motivo, el preparador sevillista va a "esperar a última hora para definir el equipo" que se medirá a los colchoneros en un partido en el que desea sumar porque "para el Sevilla, son todo finales, no sobra nada".