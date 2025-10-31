Arteta confía en tener de vuelta a Odegaard, Madueke y a Havertz después del parón

"Martinelli seguirá fuera y con Saliba tenemos que esperar. El resto se van recuperando. Después del parón internacional, esperamos que vuelvan. Son jugadores muy buenos, trabajan todos los días y están desesperados por volver", expresó Arteta este viernes en la rueda de prensa previa al duelo.

Martin Odegaard, Noni Madueke y Kai Havertz podrían reaparecer en el derbi de Londres ante el Tottenham Hotspur el 23 de noviembre, mientras que a Gabriel Jesús, no se le espera hasta 2026.

"El equipo va a tener un gran impulso con la vuelta de todos ellos. Después de tanto tiempo, estamos felices de que puedan estar pronto", aseguró.

El Arsenal se convirtió en octubre en el primer equipo de la máxima categoría inglesa en la historia en jugar seis partidos en un mes y ganarlos todos sin encajar un solo gol para colocarse como líder con una ventaja de cuatro puntos sobre Bournemouth y cinco sobre el Tottenham.

"Más que nunca, el nivel aumenta año tras año. Mejores jugadores y entrenadores y cuando miro contra quien han perdido los equipos puntos siempre son por márgenes muy pequeños", afirmó.