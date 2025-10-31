Azpilicueta, Nianzou y Mendy, novedades en la convocatoria de Almeyda

Azpilicueta y Mendy regresan a una lista de veinticuatro futbolistas tras haber superado sendas lesiones musculares que sufrieron hace dos jornadas en el encuentro perdido contra el Mallorca (1-3), mientras que Nianzou lo hace después de varias semanas ausente por una dolencia en el bíceps femoral derecho que sufrió a finales de septiembre ante el Villarreal.

Sustituyen en la citación para el Metropolitano al central portugués Fábio Cardoso, quien se lesionó esta semana y tiene una dolencia "muscular en el sóleo de la pierna izquierda", precisó este viernes el Sevilla, y a dos jugadores que ya fueron baja en la Copa frente al Toledo por problemas físicos: el medio francés Lucien Agoumé y el delantero chileno Alexis Sánchez.

Además, en el caso de Agoumé, tampoco podía jugar este sábado contra el Atlético de Madrid por estar sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Siguen sin estrenarse en una convocatoria el portero Álvaro Ferllo, por decisión técnica, y el medio Joan Jordán, aún sin el ritmo competitivo adecuado tras ser operado en verano de una hernia discal.

Los veinticuatro citados por Almeyda son los porteros Oddyseas Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores; los defensas Carmona, Juanlu, Marcao, Azpilicueta, Kike Salas, Castrín, Ramón Martínez, Nianzou, Suazo y Oso; los centrocampistas Mendy, Sow, Gudelj, Manu Bueno, Januzaj, Rubén Vargas y Ejuke; y los atacantes Alfon, Peque, Akor Adams e Isaac.

