Fútbol Internacional
31 de octubre de 2025 - 16:20

Bordalás repite once; Ounahi novedad en el Girona

Getafe (España), 31 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, repite el mismo once titular de la pasada semana frente al Athletic Club, mientras que en el Girona la única novedad es la presencia del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, en el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Por EFE

En el Getafe Juanmi, autor de cuatro goles en la Copa del Rey, esperará su turno en el banquillo al apostar Bordalás por Borja Mayoral y Adrián Liso para su ataque.

El Getafe sale de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Milla, Arambarri; Coba; Mayoral y Liso.

En el Girona, Míchel sólo introduce una novedad, la de Ounahi, que se situará en el centro del campo, una línea por detrás de Joel Roca, máxima referencia ofensiva.

El conjunto catalán sale con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Joel Roca.

