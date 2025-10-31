Bordalás repite once; Ounahi novedad en el Girona

En el Getafe Juanmi, autor de cuatro goles en la Copa del Rey, esperará su turno en el banquillo al apostar Bordalás por Borja Mayoral y Adrián Liso para su ataque.

El Getafe sale de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Milla, Arambarri; Coba; Mayoral y Liso.

En el Girona, Míchel sólo introduce una novedad, la de Ounahi, que se situará en el centro del campo, una línea por detrás de Joel Roca, máxima referencia ofensiva.

El conjunto catalán sale con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Joel Roca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy