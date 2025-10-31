Coquimbo Unido ante su primera oportunidad de salir campeón por primera vez en su historia

Un objetivo alcanzable para los aurinegros que arrastran una racha de 13 victorias consecutivas, que han ganado todos sus encuentros en la segunda rueda del campeonato, y que se enfrentan a los cementeros, undécimos con 29 unidades.

El equipo dirigido por Esteban González sembró la oportunidad de titularse sin importar los resultados rivales, tras vencer por la mínima a O’Higgins con un gol en el minuto 94, el pasado domingo.

Los Piratas llegan a esta batalla echando el resto, con una de sus figuras en duda, el volante Matías Palavecino, autor del gol agónico frente a los rancagüinos, que presenta problemas en unos de sus tobillos.

“Veré si puedo llegar para el domingo”, confesó a la prensa chilena después de ser el héroe de su equipo en la pasada fecha.

Coquimbo jugará a la misma hora que Universidad Católica –segundo con 48 puntos– que enfrentará a O’Higgins en su estadio Claro Arena, donde no ha perdido en cuatro partidos desde el estreno de su recinto, incluido el clásico ante Universidad Chile que ganó por 1-0.

Esa victoria de los cruzados impidió a los aurinegros coronarse la semana pasada e igualar el registro de los universitarios como el campeón con más fechas de anticipación, seis, que logró en 2019 con el técnico argentino Gustavo Quinteros.

La Católica irá por su octavo triunfo al hilo para sostener la posición que da acceso directo a la Copa Libertadores 2026, mientras que los rancagüinos, terceros con 44 unidades, ocupan la plaza que clasifica a la fase previa de ese torneo.

También el domingo, el noveno Huachipato –32 puntos– recibe a Universidad de Chile que está quinto, con 42, y que tras caer en semifinales de la Copa Sudamericana ante el argentino Lanús enfocará sus energías en la liga.

Los laicos, con un partido menos que está pendiente ante Everton, perdieron la opción de pelear por el título chileno y no lograron avanzar a la final para buscar su segunda corona sudamericana, por lo que su objetivo está en escalar posiciones para apuntar a la Libertadores de 2026.

Everton, decimocuarto con 22 unidades, pelea por no caer en el descenso y para ello tendrá un duelo clave ante el decimoquinto Unión Española, con 20 puntos.

La jornada 26 inicia este viernes con el encuentro entre Audax Italiano, cuarto con 43 enteros, y Cobresal que está séptimo con 41, ambos en posiciones para la Copa Sudamericana del próximo año.

El colista Deportes Iquique, decimosexto con 15 puntos, tendrá un duelo urgente con Deportes La Serena, decimosegundo con 24 unidades, mientras que el sábado el décimo Ñublense, con 30 enteros, recibe a Colo Colo que es octavo con 35.

A los albos se les está agotando la decepcionante campaña de su centenario sin poder escalar en la tabla de posiciones, y alcanzar el objetivo de al menos clasificar a un torneo internacional la próxima temporada.

La fecha termina el lunes con el sexto Palestino, con 42 puntos, jugando de local ante el decimotercero Deportes Limache con 22, también en peligro de descenso.