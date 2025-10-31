El Barça sortea 1.389 entradas para animar al equipo en Stamford Bridge

El club había recibido 2.727 solicitudes entre el 20 y el 31 de octubre, casi el doble de las localidades que le correspondían como equipo visitante para el encuentro que se disputará en el estadio londinense.

Las entradas deberán recogerse el mismo día del partido, entre las 10:00 y las 18:30 horas (hora local), en Londres, en una ubicación que la entidad azulgrana comunicará próximamente a los socios agraciados.

Una vez finalizado el horario establecido, no será posible recoger las entradas en ninguna otra ubicación ni en ningún otro momento, por motivos de seguridad. Este horario podría variar según las indicaciones de la policía local.