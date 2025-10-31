El Barcelona se entrenará a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou el 7 de noviembre

La entidad ha explicado que la sesión servirá como prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio.

El recinto abrirá sus puertas al público a las 9:30 horas para una sesión de entrenamiento que empezará a las 11:00 horas.

El aforo será de unos 23.000 espectadores, que estarán ubicados en la zona de tribuna y de gol sur, las dos áreas correspondientes a la fase 1A de la remodelación del estadio de las que el club ya dispone de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El Barcelona pondrá a la venta este mismo viernes las entradas para presenciar este entrenamiento, cuyo precio será de 5 euros para los socios y de 10 para el público general.

Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y que además impulsa la investigación de terapias innovadoras que contribuyen a mejorar la evolución de las enfermedades.