El club portugués de Vinícius lanza equipación contra el racismo

La equipación, la tercera del equipo para esta temporada, tiene como color predominante el negro, que "representa la defensa de la igualdad y el respeto mutuo que nacen del esfuerzo colectivo", señaló el Alverca en un comunicado.
Además, tiene una parte dorada que alude a "la superación, el mérito, la esperanza y la excelencia que nacen del esfuerzo colectivo".
El club de Vini Jr busca así "reafirmar su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social, utilizando la fuerza del fútbol como herramienta social transformadora".
El Alverca, adquirido el pasado mes de febrero por un grupo de inversores que incluye a Vinícius, ocupa actualmente el duodécimo lugar de la Liga de Portugal, a la que regresó esta temporada tras 21 años de ausencia.
El jugador brasileño del Real Madrid utiliza a menudo sus redes sociales para apoyar al equipo e incluso asistió a un partido reciente contra el Benfica, durante el cual se tomó decenas de fotos con los aficionados.