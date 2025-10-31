El 'Cuti' Romero, disponible para el derbi frente al Chelsea

"La buena noticia es que Cristian Romero, Destiny Udogie y Wilson Odobert están disponibles para este sábado", dijo Thomas Frank este viernes en la rueda de prensa previa al duelo en el que reconoció que Dominik Solanke no regresará a este después del parón.

El Tottenham, que es tercero a cinco puntos del Arsenal recibe al Chelsea, noveno, con las ausencias de Destiny Udogie, Ben Davies, Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Archie Gray y el propio Solanke.

"El partido en casa contra el Chelsea va a ser único y especial. Estoy deseando que llegue. Necesitamos que los aficionados nos apoyen y nos den todo. Los mejores clubes siempre están unidos", afirmó.