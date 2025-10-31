Fútbol Internacional
31 de octubre de 2025 - 11:20

El 'Cuti' Romero, disponible para el derbi frente al Chelsea

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2374

Londres, 31 oct (EFE).- Cristian 'Cuti' Romero, central argentino del Tottenham Hotspur, está disponible para disputar el derbi de Londres ante el Chelsea el próximo sábado tras lesionarse en el calentamiento ante el Aston Villa y perderse los últimos tres encuentros.

Por EFE

"La buena noticia es que Cristian Romero, Destiny Udogie y Wilson Odobert están disponibles para este sábado", dijo Thomas Frank este viernes en la rueda de prensa previa al duelo en el que reconoció que Dominik Solanke no regresará a este después del parón.

El Tottenham, que es tercero a cinco puntos del Arsenal recibe al Chelsea, noveno, con las ausencias de Destiny Udogie, Ben Davies, Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski, James Maddison, Archie Gray y el propio Solanke.

"El partido en casa contra el Chelsea va a ser único y especial. Estoy deseando que llegue. Necesitamos que los aficionados nos apoyen y nos den todo. Los mejores clubes siempre están unidos", afirmó.