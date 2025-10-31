El deporte femenino registró en verano récord de audiencia de mujeres en el Reino Unido

El informe muestra que las mujeres en el Reino Unido representaron el 44 % de la audiencia de la Euro 2025 y el 43 % de la audiencia de la Copa del Mundo de rugby - récords para cada torneo - y las cifras aumentaron al 48 % y 47 % para las respectivas finales.

Incluyendo la cobertura de la Women’s Super League (liga de fútbol femenina) y The Hundred and Netball Super League (variación del baloncesto sin tableros y con siete jugadoras por equipo), el total de horas de visualización para el deporte femenino en televisión, tanto de pago como gratuito, desde enero a septiembre 2025 alcanzó 357 millones de horas, con un promedio de nueve horas y 45 minutos, superando ambos los récords anteriores establecidos en 2023.

"Las mujeres están viendo más que nunca este tipo de eventos. Si bien el público sigue inclinándose hacia los hombres, estamos viendo un claro aumento de 'fans' femeninas en todas las plataformas", dijo Tammy Parlour, directora ejecutiva de Women’s Sport Trust.

"Esta es una señal poderosa de relevancia cultural que demuestra que el deporte femenino no es un nicho de interés y forma parte del conglomerado nacional", añadió.

