El Oporto de Samu y Veiga ante el Braga de Vicens, choque español en Portugal

En la jornada pasada, los 'dragones' titubearon pero, con un gol de penalti de Samu y otro de Deniz Gül en el último suspiro, remontaron y ganaron al Moreirense (1-2) para mantenerse invictos en la competición.

Por otro lado, el Braga, séptimo, derrotó al Casa Pia (4-0) y rompió una racha de seis partidos ligueros sin ganar, y visitará al Oporto con el objetivo de llevarse puntos, como ya hizo esta temporada en casa del campeón Sporting (1-1).

Habrá varios futbolistas españoles sobre el césped del Estádio do Dragão, ya que Samu y Veiga comparten la alineación de los blanquiazules con Borja Sainz, mientras que el técnico mallorquín Vicens tiene a su disposición a Gabri Martínez, Fran Navarro, Víctor Gómez o Pau Víctor.

El sábado, el Benfica (3º), dirigido por el técnico José Mourinho, viajará a la ciudad norteña de Guimarães para enfrentarse al Vitória Sport Clube (8º) del defensa español Óscar Rivas.

Las 'águilas' ganaron en la Liga al Arouca (5-0) y en la Copa de la Liga al Tondela (3-0) -ambos con goles del argentino Otamendi-, lo que supuso la primera serie de dos triunfos consecutivos logrados por Mourinho desde que tomó las riendas del equipo.

La décima jornada de la Liga Portugal arrancará este viernes con el segundo choque de la semana entre el Sporting (2º) y el equipo propiedad del madridista Vinícius Júnior, el Alverca (12º), tras la goleada de los 'leones' este martes en la Copa de la Liga (5-1).

Los de Vini Jr deberán estar atentos al atacante colombiano Luis Suárez, que en la ronda anterior marcó en el triunfo (0-3) sobre el Tondela y sumó cinco jornadas consecutivas con gol.

Partidos de la décima jornada de la Liga de Portugal: