El Real Madrid cierra su semana sin Alaba, Rüdiger ni Carvajal

Xabi Alonso puso fin a una semana anómala en el Real Madrid, sin partido entre semana, y con tiempo suficiente para recuperar el desgaste del clásico, con dos días libres a sus jugadores y tres entrenamientos.

La plantilla madridista ha recargado pilas para lo que viene, enfrentamientos ante Valencia y Rayo Vallecano en LaLiga, con la visita entre medias a Anfield en la Liga de Campeones, ante un Liverpool que derrotó con facilidad la pasada temporada al Real Madrid.

Enfocando de momento el encuentro ante el Valencia de la décima jornada de LaLiga EA Sports, Xabi Alonso terminó de sacar conclusiones para dar forma a los cambios que tiene en mente en el equipo titular respecto al clásico. Antes de la sesión, el técnico tolosarra quiso zanjar en rueda de prensa todo lo ocurrido en torno a Vinícius Jr. tras la reacción del brasileño al ser sustituido en el clásico.

Vinícius se ejercitó con normalidad junto a sus compañeros, activo en los ejercicios con balón con los que comenzó el trabajo de campo, tras un inicio de mañana con sesión de vídeo y trabajo de activación en el gimnasio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con las ausencias de los tres defensa lesionados, Alaba, que no se recupera a tiempo de una sobrecarga muscular, Rüdiger y Carvajal, que tienen más tiempo de recuperación por delante, el resto de integrantes de la primera plantilla realizaron ejercicios de posesión y presión, trabajo táctico y partidos en un campo de dimensiones reducidas con unas series de remates para cerrar la mañana.

Los porteros canteranos Sergio Mestre y Fran González completaron la sesión, preparados para entrar ambos en la convocatoria y jugar si Thibaut Courtois sufriera algún inconveniente, ante la baja por sanción de Andriy Lunin. El portero ucraniano fue expulsado ante el Barcelona pese a estar en el banquillo.